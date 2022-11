Skibe med korn sejler igen fra ukrainske havne

Thomas Munk Veirum Torsdag, 03. november 2022 - 07:08

De første skibe med korn har torsdag genoptaget eksporten fra ukrainske havne.

Det sker, efter at Rusland onsdag igen blev en del af en international aftale om at lade Ukraine eksportere korn over Sortehavet.

I alt er seks skibe med korn sejlet fra de ukrainske havne torsdag. Det oplyser den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar, til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Russerne trak sig ellers fra den internationale kornaftale søndag. Begrundelsen lød, at russiske krigsskibe ved Krim-halvøen var blevet angrebet af ukrainske droner.

Det russiske forsvarsministerium oplyste onsdag, at de ville forny deltagelsen i kornaftalen.

Det skete, efter at ministeriet havde modtaget skriftlige garantier fra den ukrainske regering, om at en særlig korridor i Sortehavet for korneksporter ikke vil blive anvendt til militære formål af ukrainerne.

- Rusland anser de givne garantier for tilstrækkelige til, at aftalen implementeres, lød det i en meddelelse fra det russiske ministerie.

Den internationale kornaftale blev indgået mellem Rusland og Ukraine i slutningen af juli, efter den havde været undervejs i to måneder.

Aftalen har betydet, at der er skibet over ni millioner ton korn fra havne i Ukraine og videre til den øvrige verden.

Priserne steg øjeblikkeligt på hvede, sojabønner, majs og raps, efter at Rusland søndag trak sig fra aftalen. Det vakte bekymring blandt flere.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beskyldte tirsdag Rusland for at bringe den globale fødevaresikkerhed i fare, efter at landet havde trukket sig fra aftalen om korneksport fra havne i Ukraine.

Den internationale kornaftale blev indgået i Tyrkiet. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har sammen med FN spillet en central rolle som mægler i aftalen, der igen trådte i kraft onsdag eftermiddag.