Sker det nu? Naalakkersuisut foreslår penge til grønlandsk biologiuddannelse

En uddannelse i arktisk biologi har i årevis været på tegnebrættet.

Dette forår oplyste daværende naalakkersuisoq for uddannelse Peter Olsen (IA), at alt var klar, til at uddannelsen kunne udbydes - men pengene mangler.

Det vil Naalakkersuisut lave om på nu. I finanslovsforslaget skriver Naalakkersuisut, at man ønsker afsat 1,1 mio. kr. i 2024 stigende til 7,4 mio. kr. i 2027, hvor uddannelsen skal være fuldt indfaset.

- Bevillingen i opstartsåret anvendes bl.a. til indkøb af laboratorieudstyr og rejser, skriver Naalakkersuisut i forslaget. Det forventes, at de første studerende påbegynder den nye uddannelse i 2025.

- Hård prioritering

I foråret oplyste Peter Olsen, at det var vigtigt at holde for øje, at oprettelsen af nye uddannelser her i landet skal overvejes grundigt, fordi de grønlandske uddannelser bliver meget dyre per studerende:

- (..) med begrænsede størrelse vores ungdomsårgange har, vil det betyde at holdene på vores udbudte uddannelser bliver endnu mindre og den økonomiske byrde desværre uforholdsmæssig stor pr. studerende. Der må derfor foretages en hård prioritering blandt ønsker om oprettelse af nye uddannelser, lød det dengang fra Peter Olsen.

Men nu er der altså enighed i Naalakkersuisut om, at en arktisk biologiuddannelse skal prioriteres.