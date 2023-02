Hvad sker der med olie og benzin? Prisen holdes i ro

Redaktionen Onsdag, 08. februar 2023 - 08:45

Alle holder vejret, for alle ved, at det er i år, KNI’s energidivision Polaroil skal genforhandle pris - sikringsaftalen på olieprodukter – og alle frygter, at brændstofpri - serne vil stige. Sker det, vil det få alvorlige konsekvenser overalt i samfundet.

Men KNI’s topchef, Jeppe Jensen, afviser al snak og rygter om, at KNI i den nærmeste fremtid vil hæve priserne på brændstoffer i hele landet. Det skriver avisen AG.

- De rygter vil jeg gerne afvise. KNI har på nuværende tidspunkt ingen planer om at hæve priserne på brændstoffer, fastslår Jeppe Jensen overfor AG.

Forsyningssikkerheden

Hvordan priserne vil udvikle sig på længere sigt, vil Jeppe Jensen ikke sige noget om. De såkaldte futurepriser på det internationale oliemarked er fortsat meget høje, og der er derfor knyttet særlig usikkerhed til udviklingen i forbrugerpriserne på energi ved udløbet af Polaroils prissikringsaftale på olieprodukter ved udgangen af 2023.

Men Jeppe Jensen holder korte - ne tæt til kroppen – ikke et ord om hvornår en ny aftale træder i kraft, og ikke et ord om fremtidige forbrugerpriser.

- Det er rigtigt, at verdensmarkedspriserne for olie/brændstoffer er steget markant det seneste år. Men oplysninger om priser kan medføre hamstring af brændstoffer, som i værste tilfælde kan betyde, at KNI bliver udfordret på forsyningssikkerheden – særligt i områder, der i store dele af året er er utilgængelige på grund af islæg. Derudover vil hamstring af brændstoffer medføre en øget brandrisiko ved privat opbevaring af produkterne, forklarer Jeppe Jensen.

