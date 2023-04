Hvad sker der, hvis cannabis en dag bliver legaliseret: Bagmændenes modtræk

Redaktionen Onsdag, 26. april 2023 - 10:50

Vil bagmændene kaste sig over nye markeder, hvis der i fremtiden vedtages en plan for at legalisere cannabis? Den tanke bekymrer flere politikere.

De kalder bagmændene for hensynsløse.

Det skriver avisen AG.

- Man tænker, over, hvad de mon vil beskæftige sig med, hvis cannabis på et tidspunkt vil blive legaliseret, og de så ikke kan tjene store summer. Man kan ikke være i tvivl om, at de vil søge andre muligheder for indtjening, da det må være svært at undvære et liv med dyrt stort forbrug. Stærkere narkotika? Vi kan ikke med sikkerhed sige, om det vil ske eller ej. Men vi skal tænke på alle eventualiteter, sagde IA´s sundhedsordfører Agathe Fontain i Inatsisartut.

Afsættet for debatten var to forslag fra Kristian Jeremiassen (IA) og Aqqalu Jerimiassen (Atassut), som begge kredsede om de problemer, som cannabis volder samfundet, og om en eventuel legalisering kan ændre på det.

Tal fra politidirektør Bjørn Tegner Bay indikerer, at der er rigtigt meget i omløb:

- Narkotikarelaterede lovovertrædelser steg i 2022 til det højeste anmeldelsestal i mere end 20 år. 584 gange har vi registreret en narkotikarelateret lovovertrædelse, og vi har sammen med toldvæsenet i alt beslaglagt 129,68 kilo hash.

