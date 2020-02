Skatteydere med de største indtægter skylder mest i pension

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. februar 2020 - 13:32

En helt særlig kørsel af data, som Grønlands Statistik har foretaget på vegne af Skattestyrelsen, indikerer, at det er de højeste indkomstgrupper, som har de største udestående opsparingsforpligtelser.

Finansdepartyementet

Personer med en indkomst, som i 2018 ligger over 400.000 kroner, står for mere end 30 procent af alle dem, der ikke har fået indbetalt sin pension rettidigt.

-Tabellen ovenfor kan dog tjene som et overordnet, om end ikke fuldstændigt nøjagtigt,

billede af indkomstfordelingen, pointerer Vittus Qujaukitsoq i sit svar til Partii Naleraq-politikeren.

Den 4. december lavede Skattestyrelsen en opgørelse, der viste, at der manglede at blive indbetalt 71 millioner kroner i pensionsindbetaling vedrørende 2018.

Det har senere vist sig, at det tal næppe holder vand og derimod er betydeligt lavere, fordi der har været fejl såvel indberetnings- som programmeringsmæssigt.

Tålmodighed

Først til oktober eller november i år vil Skattestyrelsen have et samlet overblik over, hvad beløbet reelt var, oplyser Vittus Qujaukitsoq.

Naalakkersuisut er dog i gang med at vurdere, om ordningen med at lave en opkrævning via en forhøjet skatteprocent kan tilpasses.