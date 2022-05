Skattesystem blokerer for mineselskabernes interesse

redaktion Lørdag, 21. maj 2022 - 15:45

Det vigtigste for en råstofvirksomhed er naturligvis mineralerne det vil sige de geologiske muligheder. Men dertil handler det om politisk stabilitet i landet og de skattemæssige forhold, infrastruktur og adgang til strøm, vand og uddannet arbejdskraft, skriver avisen Sermitsiaq.

Råstofbranchens investeringer er langsigtede, og derfor er det en forudsætning, at der skabes gode stabile partnerskaber mellem myndighederne og råstofselskaberne, sagde James Fergusson, der er direktør i det canadiske selskab Barrick Gold Corporation, der har mineaktiviteter i 17 lande fordelt på 4 kontinenter.

Han var inviteret til Future Greenland-konferencen for at fortælle om de hindringer, som han ser for Grønland som mineland.

Og en væsentlig barriere er ifølge ham vores skattesystem:

– Selskabsskatten i Grønland er højere end i mange af de lande, vi ellers arbejder i. Dertil er der royalties på mellem 2,5 og 5,5 procent. Endelig skal der betales en ekstra skat på 15 procent, såfremt selskaberne opnår en profi t på over 40 procent.

Sidstnævnte skat er særlig problematisk, for tager myndighederne for meget i gode tider, så bliver det svært for råstofselskaberne at overleve, når råvarepriserne falder i de hårde tider.

