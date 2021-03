Skattestyrelsen sender selvangivelser ud digitalt

Nina Jul Larsen Tirsdag, 23. marts 2021 - 17:06

Skattestyrelsen går den digitale vej, og for første gang sender skattestyrelsen selvangivelser ud via e-boks.

Før skulle selvangivelsen modtages med brev og den skulle udfyldes og sendes tilbage til skattestyrelsen.

For Skattestyrelsen er håndtering og forsendelse af fysiske breve tidskrævende og dyrt. Efter at være gået over til den digitale proces er der flere fordele.

- Digitaliseringen af vores forsendelser er derfor også mere samfundsøkonomisk, miljøvenlig og vores breve når langt hurtigere frem til borgerne og virksomhederne, siger styrelseschef for Skattestyrelsen Kim Neumann Nielsen.

Skattestyrelsen vurderer, at samfundet kommer til at spare ca. 2 millioner kroner om året på papir, kuverter og porto.

For ældre borgere

Meddelelser fra det offentlige vil fremover i endnu højere grad ske via e-boks. Skattestyrelsen meddeler, at borger født før 1950, samt borgere uden internetadgang fortsat har mulighed for at vælge post via brev i kommunens borgerservice.

Det er også fortsat muligt at udfylde blanketter via e-mail eller post til skattestyrelsen.