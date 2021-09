Skattepenge: 3.000 borgere mangler at indberette oplysninger

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. september 2021 - 13:15

Hvis du er en af dem, der endnu ikke har modtaget skattepenge tilbage fra skattestyrelsen, så mangler styrelsen sikkert dine kontooplysninger. Men der er lys forude, oplyser skattestyrelsen til Sermitsiaq.AG.

Skattestyrelsen har nemlig haft travlt de sidste par uger med at behandle tusindvis af sager, så borgere kan modtagere deres overskydende skat, såfremt de ikke har gæld til de offentlige.

Miki Jensen, kontorchef i skattestyrelsen oplyser, at omkring 3.000 borgere endnu ikke har indberettet deres oplysninger. Borgerne skal først oplyse om deres bankkonto, før skattestyrelsen kan behandle sagen og eventuelt trække modregning til offentlig gæld, før borgeren kan få sit tilgodehavende.

- Der er over to uger behandlet over 8.000 indberetninger. Eftersom vi løbende modtager bankoplysninger fra borgerne, både fysisk og online, så vurderes det, at cirka 3.000 borgere fortsat mangler at oplyse deres kontonummer til Skattestyrelsen, oplyser Miki Jensen.

Flere håndterer sagerne

Der har i år været markant flere borgere, som skulle have udbetalt overskydende skat. Således kunne skattestyrelsen oplyse i august måned, at 31.541 borgere, skulle have overskydende skattepenge tilbage i september såfremt de ikke har gæld til de offentlige.

Skattefar havde imidlertid ikke oplysninger på bankkonto til godt 13.000 borgere, hvilket krævede ekstra arbejde, da oplysningerne begyndte at tikke ind.

- Skattestyrelsen har lagt mange ressourcer i håndteringen af de indsendte bankoplysninger, så pengene kan blive overført hurtigst muligt, oplyser Miki Jensen.

Gæld eller penge på kontoen

Før pengene kan overføres til den rette ejer, skal der modregnes gæld.

- Vi arbejder på at de sidste overførelser sker i denne uge. Har man konto i Grønlandsbanken går overførslen som regel igennem samme dag. Har man en anden bank, så går der en ekstra bankdag, oplyser kontorchefen.

Skattestyrelsen opfordrer igen borgere, der endnu ikke har indberettet deres oplysninger til at udfylde blanketter, så deres sag kan behandles hurtigst muligt. Online blanketter kan findes HER.