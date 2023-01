Skatteminister: EU bestemmer over told mellem Grønland og Danmark

Thomas Munk Veirum Fredag, 27. januar 2023 - 10:03

Grønlandske iværksættere skal kunne sælge varer til forbrugere i Danmark uden at skulle betale told og moms.

Det mener folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA), der har stillet flere spørgsmål til den danske skatteminister om told- og momsreglerne for forsendelser fra Grønland til Danmark.

Ifølge politikeren er flere virksomheder kommet i klemme, fordi deres varer pålægges moms og told ved forsendelse til Danmark. Det sker, fordi Grønland ikke er medlem af EU (se regler og satser nederst i artiklen).

- Jeg har talt med en del virksomheder i Grønland, som giver udtryk for, at de er stoppet med at sælge til Danmark, fordi forbrugerne skal betale moms af deres varer og derfor i værste tilfælde ikke henter varerne, siger Aaja Chemnitz og fortsætter:

- Kan ikke vedtage særlige regler for Grønland

- Vi er i et rigsfællesskab, og lige nu giver det ikke nogen mening, at vi skaber handelsbarrierer internt i rigsfællesskabet.

Skatteminister Jeppe Bruus (Soc.) skriver i et svar til politikeren i denne uge, at toldområdet er EU’s såkaldte enekompetence, og at det derfor er svært for Danmark at ændre reglerne på området:

- EU’s medlemslande, herunder Danmark, er derfor ikke selvstændigt beføjet til at indgå bilaterale aftaler på dette område eller vedtage særlige regler for Grønlands toldmæssige status i EU, står der i svaret fra skatteministeren.

Det samme gør sig gældende vedrørende betaling af moms. Her oplyser skatteministeren, at virksomheder i Grønland – på lige fod med virksomheder uden for EU – skal afregne moms, når varer indføres til EU og afsættes på EU’s marked.

Vil fortsætte kamp

- Dermed ligestilles virksomheder uden for EU med virksomheder inden for EU, som også afregner moms af deres salg i Danmark eller på EU’s marked, står der i svaret.

Jeppe Bruus understreger, at han nærer stor sympati for synspunktet om, at der ikke bør gælde hindringer mellem de forskellige dele af rigsfællesskabet, og at han er klar til at se på mulige ændringer, hvis der er noget, som Danmark har mulighed for at ændre på.

Aaja Chemnitz siger, at hun vil fortsætte kampen for at få fjernet, hvad hun kalder handelshindringer for grønlandske virksomheder, samt moms og told som pålægges forsendelser mellem private:

Skal kunne sende gaver uden afgifter

- Jeg tror, det bliver en længere sej kamp, som vi må kæmpe i forhold til at få fjernet moms og told. Det overses, at Grønland er et OLT land i forhold til EU, og der derfor bør være mulighed for regler, som fritager Grønland for moms. Moms-problematikken er kun i forhold til Danmark og ikke andre EU lande har jeg ladet mig fortælle.

- Det vigtigste for mig at skabe bedre vilkår for vores virksomhederne først og fremmest, men selvfølgelig også i forhold til at man skal kunne sende eksempelvis gaver til sine pårørende i Danmark. Det giver ikke mening, at du skal betale moms og told for de gaver, hvis det er private ting, man har lavet, siger Aaja Chemnitz.

Sådan er reglerne, hvis en virksomhed i Grønland sender til en privat modtager i Danmark:

Varens værdi: Hvad skal der betales for:

0 - 1.150 kr. Der skal betale moms og importgebyr

Over 1.150 kr. Der skal betale moms, importgebyr eventuel told

Kilde: Tusass

Sådan er reglerne for varer, der sendes fra en privat afsender i Grønland til en privat modtager i Danmark:

Varens værdi: Hvad skal der betales:

0– 360 kr. Ingen afgift eller moms

360– 1.150 kr. 25% moms af varen/gavens værdi + et importgebyr

Over 1.150 kr. 25% moms af varens værdi + et importgebyr + told 2,5%

Kilde Tusass

Tusass oplyser videre på sin hjemmeside, at importgebyret i øjeblikket er 160 kr. ved PostNord Danmark.

- Det er vigtigt at private afsendere i Grønland, der sender til en privat modtager i Danmark eller øvrige lande, oplyser pakkens indhold og værdi. Ellers kan pakken forventes udtaget til kontrol og pakkens indhold værdiansættes af Toldmyndigheden, skriver Tusass.