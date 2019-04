Skattefradrag fastholdes

Walter Turnowsky Tirsdag, 23. april 2019 - 13:08

Der skal ikke ændres på skattefradragene til næste år. Det foreslår naalakkersuisoq for skatter og finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ).

Af et forslag, som Inatsisartut skal behandle i morgen, onsdag fremgår det, at fradragene fortsat vil være som følger:

Personfradrag: 48.000 kroner per år

Standardfradrag: 10.000 kroner per år

Skattefrit beløb for B-indkomst: 5.000 kroner per år

Fradrag begrænset skattepligtige lønmodtagere 1.000 kroner per år

Den fælleskommunale skat fastholdes ligeledes, så den fortsat er 6 procent.

Bliver forslaget vedtaget, så er der ikke blevet ændret ved beløbene siden 2005 eller endnu tidligere.

Der er dog et nyt fradrag på vej, som skal bevirke, at det bedre kan betale sig at arbejde, hvis man har en lav eller mellemstor indkomst.

- Som det fremgår af finansloven 2019, er Naalakkersuisut i gang med at forberede et tiltag til at øge incitamentet til at være i vedvarende beskæftigelse for personer i lav- og mellemindkomstgrupperne. Tiltaget forventes at have form af et beskæftigelsestilskud eller et beskæftigelsesfradrag. Forslag herom forventes fremsat på et senere tidspunkt, står der i forslaget.