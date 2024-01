Skattereform: Naleraq forlader forhandlinger

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 03. januar 2024 - 11:09

Naleraq har valgt at udtræde fra forhandlinger om skatteforliget.

Det melder partiet i en pressemeddelelse.

- Naleraq mener, at forligsteksten er uambitiøs og ikke tager et opgør med de generelle problemer, og kan ligefrem betegnes som en “tisse i bukserne” løsning, der ikke nedsætter det voldsomme offentlige overforbrug eller gør det mere tillokkende at bo i Grønland, lyder det fra Naleraqs formand Pele Broberg på vegne af partiet.

Overfor Sermitsiaq.AG uddyber Pele Broberg, at partiet oplever ”manglende interesse i at løse de reelle udfordringer” fra forhandlingsparterne.

- For eksempel finder vi, at der ikke er interesse for at mindske administrationen, eller arbejde for mere fleksible arbejdsgange, der ellers kan opnås ved reelle reformer. Når de ikke er villige til at kigge på løsninger, så vil vi ikke være med, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Kun den forkerte vej

- Naleraq har truffet denne beslutning efter en grundig overvejelse af forligsteksten og dens konsekvenser for Grønland. Partiet mener, at det er vigtigt at tage ansvar for Grønlands fremtid og sikre, at landet bevæger sig i den rigtige retning, skriver Naleraq.

Pele Broberg understreger, at partiet har været engageret i forhandlingerne indtil nu. Siden 2021 har partiet presset på for at finde skatteløsninger, der skal gavne virksomheder, borgere og det offentlige. Naleraq oplever dog ikke velvilje fra Naalakkersuisuts side, lyder det fra oppositionspartiet.

Kritiserer Naalakkersuisut

- Man skubber alle problemerne foran sig og har efterhånden formået at skabe en kæmpe snedrive af problemer, ”på vejen mod selvstændighed”, lyder kritikken.

Sermitsiaq.AG arbejder for at få en kommentar fra Naalakkersuisoq for finanser og skatter Erik Jensen omkring Naleraqs udtræden fra forhandlinger og kritikken fra partiet.