Skattechef: Departementschef var decideret fjendtlig

Thomas Munk Veirum Torsdag, 30. april 2020 - 11:46

Gennem flere artikler har Sermitsiaq.AG fortalt om en opsigtsvækkende magtkamp mellem to departementer i Selvstyret.

Sagen drejer sig om, at Erhvervsdepartementet med departementschef Jørn Skov Nielsen og naalakkersuisoq Jess Svane i spidsen har udvist stor interesse for Skattestyrelsens administration af reglerne om den obligatoriske pensionsordning.

Departementet har blandt andet fået en advokat til at vurdere Skattestyrelsens ageren.

Et notat viser, at Jørn Skov Nielsen tog personligt kontakt til Skattestyrelsens topchef.

Uenig i loven

Notatet er lavet af Kim Neumann Nielsen. Han forklarer, at Jørn Skov Nielsen i en telefonsamtale stiller spørgsmål ved, om Skattestyrelsen overhovedet har ret til at opkræve obligatorisk pension.

- JSN (Jørn Skov Nielsen, red.) oplyses, at jeg mener, at der er hjemmel i den af Inatsisartut vedtagne lov og tekstanmærkningen i Finansloven for 2020. Herefter oplever undertegnede resten af samtalen som meget ubehagelig fra JSN´s side, og jeg oplevede en decideret fjendtlig ageren fra departementschefen, skriver Kim Neumann Nielsen i notatet.

Kim Neumann Nielsen beskriver, at det var tydeligt for ham, at Jørn Skov Nielsen var meget uenig i loven om obligatorisk pension, hensigten med loven og den måde som loven blev administreret på:

- Der blev gentagende gange stillet spørgsmål til, om vi agerede inden for hjemmelsgrundlaget, skriver Kim Neumann Nielsen.

Bestilte advokatnotat

Samtalen mellem Jørn Skov Nielsen og Kim Neumann Nielsen fandt ifølge notatet sted 9. januar i år. Kim Neumann Nielsen noterer, at han ikke har fået opfattelsen af, at departementschefen ville forfølge sagen yderligere.

Men den 24. januar modtager Jørn Skov Nielsen et 31 sider langt notat fra advokatfirmaet DLA Piper, som er bestilt af departementet for erhverv og naalakkersuisoq Jess Svane.

Departementet forfulgte altså alligevel sagen ved at få en advokat til at vurdere Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pension. Det skete uden at orientere departementet for finanser, som ellers stod med ansvaret.

Ifølge en udtalelse fra Kammeradvokaten kom DLA Piper frem til forkerte konklusioner, blandt andet fordi advokatfirmaet ikke tog kontakt til Skattestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af notatet.

Nielsen: Vi havde medansvar

Sermitsiaq.AG har forelagt Jørn Skov Nielsen den kritik, som notatet fra Kim Neumann Nielsen rummer.

I en mail til Sermitsiaq.AG forklarer Jørn Skov Nielsen, at den telefoniske kontakt til skattestyrelsen skete på grund af borgerhenvendelser.

Departementschefen henviser også til, at Departementet for Erhverv havde medansvar for ordningen om obligatorisk pension inden for området finansiel lovgivning.

Kim Neumann Nielsen erindrer dog ikke, at samtalen handlede om de områder af ordningen, som havde noget med departement for erhverv at gøre:

- Der blev under samtalen efter min erindring ikke nævnt noget om andre bevæggrunde end den konkrete sag nævnt tidligere, og ikke nævnt noget om den finansielle lovgivning. Det erindres heller ikke at være talt om hvilken pensionsudbyder eller den proces der ligger i overførsel af opkrævede pensionsmidler til denne, skriver Kim Neumann Nielsen.