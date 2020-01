Skatte-rod: Hotline forventes at åbne i dag

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. januar 2020 - 09:47

I sidste uge lovede Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq, at hotline-telefonen vil være etableret senest fredag i sidste uge.

Den deadline har Skattestyrelsen ikke nået, men chefen for Skattestyrelsen Kim Neumann Nielsen forklarer til Sermitsiaq.AG, at man netop er ved at være færdig med at teste systemet.

- Min forventning er, at vi senere i dag kan åbne telefonslusen, hvor skatteborgerne kan kontakte os med deres problemer, siger Kim Neumann Nielsen.

Uvist hvor mange

Han vil ikke oplyse, hvor mange medarbejdere der er afsat til at besvare spørgsmål, da der er usikkerhed om, hvor mange der vil benytte hotline-telefonen.

- Vi har altid travlt i december og januar, når borgerne modtager deres skattekort for det nye år. Hvor mange af de reaktioner via mail og telefon, der alene vedrører pensionsproblemet, aner vi intet om, siger Kim Neumann Nielsen.

Han oplyser, at Skattestyrelsen med stor sandsynlighed senere i dag vil komme med en pressemeddelelse om den nye hotline og med forklaring på, hvordan man kan kontakte Skattestyrelsen.

Forkert trækprocent

Vittus Qujaukitsoq har oplyst, at omkring 1000 borgere har modtaget et skattekort med en forkert trækprocent set i relation til de nye regler om pensionsindbetalinger.

– Generelt erfarer Skattestyrelsen, at anslået hver 5. indberetning fra arbejdsgiverne er behæftet med fejl. Med andre ord: En del af de personer, der har fået brev om, at de ikke har indbetalt den nødvendige pensionsopsparing, har mulighed for at få rettet dette ved henvendelse til Skattestyrelsen, har Vittus Qujaukitsoq udtalt til Sermitsiaq.