Skarp russisk reaktion på AG-artikel

Redaktionen Onsdag, 09. november 2022 - 08:44

Rusland er vred over artikel i det seneste nummer af AG.

”En provokation” og ”opspind” er russernes betegnelse for, at en førende militæranalytiker udtrykker bekymring for, hvad Rusland kan finde på i Grønland.

Det skriver avisen AG.

Krigen i Ukraine har gjort Grønland sårbar, sagde Kristian Søby Kristensen, Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

- Der er en mulighed for, at Rusland af propagandamæssige årsager vil udvide det russiske territorium i Arktis. Jo dårligere det går i Ukraine, desto større incitament har Rusland til at opbygge i Arktis, siger han til AG.

Kristian Søby Kristensen mener, der er risiko for, at Rusland kan finde på at udvide det russiske havområde tæt på Grønland. Og derved gå imod reglerne i FN’s Havretskonvention.

Men det afviser Rusland på det skarpeste. Rusland vil overholde Ilulissat-erklæringen, bedyrer russerne.

