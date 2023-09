Skak, dans, film og jonglering på skoleskema

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 26. september 2023 - 16:14

Elever i folkeskolen i Kullorsuaq har haft en projektuge, hvor skak, cirkus, film og dans var på skoleskemaet.

Fire dage blev brugt til undervisning om formiddagen mens eftermiddagen gik ud på at fordybe sig i det emner, som eleverne selv har valgt, oplyser Avannaata Kommunia på sin hjemmeside.

- Cirkus er sjovt. Nu kan jeg jonglere med alt muligt, som kinesiske tallerkner, bolde og stole, fortæller Nadia Bidstrup fra 7. klasse i Kullorsuaq, der har beskæftiget sig med emnet cirkus under projektugen.

Det er den islandske skakforening ”Hrokurinn” og foreningen ”Vinatta i verki”, der har planlagt og gennemført projektugen, hvor skakentusiaster, filmfolk, danseundervisere og cirkusartister har stået for undervisningen.

Entusiastiske elever

7-årige Sam Olsen, som har haft skak under projektugen har i en efterfølgende konkurrence vundet i skak. Hans bedstemor Pernille Olsen fortæller, at Sam Olsen viser stor interesse for brætspillet, og har hentet en app i mobilen om skak, så han kan fortsætte sin læring af det taktiske spil.

- Jeg er bare så stolt over, at han har kunnet sætte sig et mål og så nået sit mål, fortæller Pernille Olsen efter Sam Olsen har vundet en medalje.

Eleverne har haft mulighed for at fortsætte aktiviteterne om aftenen, hvor også forældre samt bedsteforældre var velkomne til at prøve kræfter med dans og jonglering.

Flere talenter titter frem

Ugen sluttede med en stor festforestilling, hvor alle var inviteret i hallen og eleverne viste, hvad de havde lært i løbet af ugen. Elever, der har valgt filmprojekt har også lavet en dokumentarfilm om ugen.

- Til den store afslutningsfest jonglerede vi og lavede akrobatik med stole. Det var lidt svært, men det lykkedes, siger Gedion Nielsen på 11 år.

Fritidsleder Birgitta Kammann Danielsen fortæller, at forældre og familie har vist stor interesse, og at andre talenter er blevet opdaget i bygden under skolens projektuge.

- Underviserne er meget dygtige og engagerede og i år er det lykkedes os at indsamle nok midler til, at vi har flere aktiviteter på programmet og når ud til endnu flere mennesker, siger Birgitta Kammann Danielsen.

Det er tredje år, hvor Kullorsuaq har læringsfestivalen. I år er det lykkedes at holde projektugen i Innaarsuit, Aappilattoq og Upernavik. Projektugen er blevet til via sponsorering fra blandt andre NunaFonden, Vinatt i verki, Air Greenland og Air Iceland.