Skaber utraditionelle perler

- Jeg søgte opholdet, fordi jeg ville til Grønland.

Kunstner Marianne Jørgensen (f. 1959) har aldrig tidligere opholdt sig på et såkaldt ”artist residency” (kunstneropholdssted, red.).

Ikke før nu, hvor et nyt samarbejde mellem Nuuk Kunstmuseum og Statens Kunstfond fra sidste år gjorde det muligt for kunstnere at opholde sig i flere måneder i Grønlands hovedstad.

Det skriver avisen AG.

Marianne Jørgensen er en særdeles alsidig og arbejdsom kunstner, der arbejder med landskaber, keramik, broderi, skulptur, syning, video og meget mere.

- Jeg går mange veje ind i mine værker. Først er der den eksperimenterende periode og derefter kommer den mere definerende tid, hvor jeg ved konkret, hvad jeg skal lave, fortæller hun, da AG møder kunstneren i gang med at pakke sine produktioner ned for at sende dem til Danmark, hvor hun vil arbejde videre på dem.

Siden februar har Marianne Jørgensen opholdt sig i Nuuk, hvor hun har haft en lille lejlighed til rådighed samt kunstnersammenslutningen KIMIKs værksted ved Kolonihavnen.

- Det har været rart at kunne koncentrere og fordybe sig, fortæller hun om månederne i Nuuk.

