»Vi er sjældent helt lykkelige«

Det kan gøre pokkers ondt. Udløse feber, uro, dårlig søvn og nedsat hørelse. Og så er det et udbredt problem. Faktisk er Grønland det land i verden, som har flest problemer med mellemørebetændelse.

I seneste nummer af medlemsbladet Nakorsanut, der i 300 eksemplarer udgives af Grønlands Lægekredsforening, omtales et nyt forskningsprojekt, hvor man har sat sig for at udrede forældrenes opfattelse og håndtering af lidelsen hos deres børn.

I studiet gengives blandt andet en række citater fra de 27 forældre, som er blevet interviewet af forskerne. Dyster læsning:

- Det påvirker rigtig meget, og det er meget sjældent at vi oplever den store lykkefølelse, fordi det er rigtig hårdt, og vi bliver rigtig trætte. Og det er dag og nat, hvor der er gråd og ja, så påvirker det den glade fornemmelse, og så bliver hele familien påvirket af det og så bliver vi mere triste, fortæller et forældrepar.

En anden ørebarns-forælder forklarer, at situationen kan føre til en slags isolation.

- Før i tiden, når der var arrangementer i byen, for eksempel i hallen, så var vi med til det. Men vi er faktisk holdt op med at gå til sådan nogle ting, og vi er også begyndt at holde op med at gå til fødselsdage og kaffemik. Vi holder os mest for os selv.

