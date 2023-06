Sjælden ildsjæl får Nersornaat i sølv

Anders Rytoft Tirsdag, 27. juni 2023 - 14:47

Hun har begge ben solidt plantet i byens liv.

Her tager hun sig dels af byens børn og sikrer dem trygge forhold. Dels lærer hun dem værdien af sammenhold, respekt for hinanden og ikke mindst for naturen. Ligesom byens børn ved, at der altid er hjerterum, varm kakao og boller hjemme hos hende.

Samme omsorg og hjerterum viser hun også til de ældre i byen, som nyder godt af hendes hjemmelavede luffer og hjemmesko.

Og nu har har det velkendte ansigt i Qaanaaq med navnet Toku Oshima, der er uddannet elektriker og lever af sit hverv som erhvervsfanger, modtaget noget, de færreste har.

Mandag har formanden for Inatsisartut, Kim Kielsen, tildelt hende Nersornaat i sølv.

Uvurderlig og sjælden ildsjæl

Det sker som følge af hendes stærke engagement i særligt børnenes vilkår i Qaanaaq - og ikke mindst sit engagement i lokalsamfundet som en uvurderlig og sjælden ildsjæl.

- Formandskabet for Inatsisartut tildeler dig Nersornaat i sølv med begrundelse i den særlige fortælling, som er nået helt frem til formandskabet: At du helt bemærkelsesværdigt lever et stille liv i Qaanaaq, som erhvervsfanger med en elektriker uddannelse i bagagen og med et stort engagement i børnenes vilkår, siger Kim Kielsen.

Han tilføjer:

- Formandskabet er også bekendt med, at du ikke er et fremmed sted, som dit navn måske ellers tilsiger, men at du netop er vokset op i Qaanaaq med japanske aner.

Kim Kielsen understreger, at det ikke kan komme bag på nogen, at der også er stor respekt for Toku Oshimas dygtighed som erhvervsfanger.