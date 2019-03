Siverth er tilbage

redaktionen Fredag, 01. marts 2019 - 15:01

Atassut-formanden og naalakkersuisoq for natur, miljø og forskning, Siverth K. Heilmann (A) er tilbage efter sin sygemelding.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Siverth K. Heilmann er nu raskmeldt og har det godt, efter god behandling på Dronning Ingrids Hospital, meddeles det.

- Jeg er meget glad for, at Siverth K. Heilmann er blevet rask og at vi har ham tilbage som medlem i Naalakkersuisut. Samtidig vil jeg gerne takke Erik Jensen for den indsats, han har gjort på posten siden oktober måned sidste år, siger formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen i pressemeddelelsen.

Siverth K. Heilmann (A) blev ramt af ildebefindende den 31. oktober.