Siverth peger på Aqqalu som formand

Atassut skal have ordinært landsmøde den 9. november, og den nuværende formand har allerede oplyst, at han ikke genopstiller.

Siverth K. Heilmann peger – ifølge avisen AG – imidlertid på sin kollega i Inatsisartut-salen: Aqqalu Jerimiassen.

Det kan overraske al den stund, at Aqqalu Jerimiassens udtalelser om klimaforandringerne endte med, at Atassut måtte forlade koalitionen efter et politisk stormvejr og stormløb mod det unge landstingsmedlem.

Forskere malker kassen

Det faldt mange politikere for brystet, at Aqqalu Jeremiassen i et interview med Sermitsiaq.AG afslørede, at han ikke troede på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Desuden var det hans holdning, at klimaforskere ”malker kassen”.

Til AG siger Aqqalu Jerimiassen om den nuværende formands udtalelser:

- Jeg kan kun tage imod opfordringen til at stille op til formandsvalget. Men det er op til deltagere i landsmødet, hvem de vil pege på som formand, siger Aqqalu Jerimiassen.

