Siverth K. Heilmann: Jeg trækker mig som formand ved næste landsmøde

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 14. august 2019 - 17:57

Ligesom Siumuts Kim Kielsen har Atassutformand Siverth K. Heilmann besluttet sig for, at han vil give formandsposten videre til et andet medlem af partiet.

Det vil ske ved Atassuts næste landsmøde, oplyser Siverth K. Heilmann.

- Når vi i bestyrelsen holder møde senere på måneden, vil det blive besluttet hvornår landsmødet skal holdes. Jeg håber på, at det sker inden Inatsisartuts efterårsmøde er slut, eller inden året er omme, siger han til Sermitsiaq.AG.

Som det ser ud nu betyder det så, at Atassut får en ny formand inden for det næste halve år.

- Hvem vil du anbefale som ny formand?

- Jeg har min anbefaling klar, men det kan være, at der kommer en ny kandidat frem. Derfor er jeg lige nu påpasselig med at nævne min anbefaling i offentligheden. Og det kan også være, at jeg ikke vil være en del at hovedbestyrelsen efter landsmødet, men hvis partiet har behov for min hjælp på den front, vil jeg være klar, svarer han.

Siverth K. Heilmann har været formand for partiet siden februar 2017.