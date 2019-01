Siverth K. Heilmann sætter fokus på selvmord

Walter Turnowsky Onsdag, 02. januar 2019 - 13:45

I det forgangne år blev der sat fokus på de alt for mange, der tager deres eget liv. Det skete blandt andet med demonstrationer i 13 byer i slutningen af oktober. Demonstrationen i Nuuk sluttede foran Inatsisartut.

Atassuts formand, Siverth K. Heilmann tager også emnet op i sit nytårsbudskab.

- Det er tragisk at vores medborgere vælger at tage deres eget liv som følge af at de er tynget af sorg, skriver han.

- Men vores opgave som politikere er at folk skal have frihed og have mulighed for at få beskæftigelse, bane vej for gode vilkår for erhvervslivet, gode muligheder inden for uddannelsesområdet m.v. således at folk kan sikre sig et godt liv. Selv om vi fra politisk hold har bevilget midler til forebyggende indsatser, sker der desværre stadigvæk selvmord.

- Jeg vil også nævne politiet, læger og portører, der i det daglige støder på mennesker der har taget deres eget liv under deres virke. For det er et tungt arbejde de udfører. Derudover kommer omsorgspersonalet og familierne igennem en svær tid.

- Derigennem kan vi også få bekræftelse på alvorlige følgevirkninger af alkohol, krise i parfohold og psykisk og personlig magtesløshed, hvor man mangler nogen at henvende sig til. Vi har alle vilje til en helhjertet indsats for at bekæmpe selvmord, hvor man havde haft demonstration foran Inatsisartut.

- Men vi har alle i samfundet et ansvar og vi forældre har især en pligt til at give vores børn et trygt liv og give vores børn værktøj til at imødegå kriser gennem deres liv, ligesom vi skal danne forbillede for ansvarlig brug af alkohol.