Siumut: Vi savner informationer fra myndighederne

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 18. juli 2021 - 16:01

På de sociale medier kan man læse forskellige rygter om, at der skulle være flere smittede i forskellige virksomheder. Mens nogle også er forvirrede over om folk fra for eksempel Qaqortoq må tage ud at sejle. Siumuts sundhedsordfører, Jess Svane opfordrer myndighederne til at komme med de korrekte informationer.

- Når man ser på debat-grupper på de sociale medier, og når man møder folk ude på gaden, så er der forskellige rygter, som er sværre at skille fra fakta. Da myndighederne har de korrekte informationer beder jeg dem om, at informere befolkningen, så vi kan blive tryggere i denne situation, siger Jess Svane.

Smitten fortsætter

Fredag den 16. juli blev yderligere tre konstateret smittet. To i Nuuk og én i Qaqortoq. Én af de smittede i Nuuk havde været i Atammik og Kangaamiut, indbyggerne i bygderne er blevet opfordret til at blive testet lørdag i Atammik og tirsdag den. 20. juli i Kangaamiut.

- Der er stor usikkerhed blandt befolkningen. Forskellige bosteder bliver nævnt fra myndighederne, mens man kan læse om borgere, der er sat i karantæne, fordi de har været i tæt kontakt med smittede. Det er rygter, som skaber utryghed, siger Jess Svane.

Han understreger, at han mener, at myndighederne gør et godt arbejde, men mangler informationer under fare for smittespredning.

Der er i øjeblikket 26 aktive smittede i landet. I går var tallene på 20.