Siumuts unge komet: Børns vilkår fik hende ind i politik

Walter Turnowsky Torsdag, 06. juni 2019 - 10:44

Aki-Mathilda Høegh-Dam, 22 år, bachelor i statskundskab, tidligere deltager i Miss Danmark konkurrence - og Siumuts helt store stemmesluger.

Med 3.467 personlige stemmer blev hun kun overgået af Aaja Chemnitz Larsen. Aleqa Hammond (NQ) og Nivi Olsen (D) fik mindre end det halve.

I valgkampen optrådte hun engageret og debatlysten, hvilket tydeligvis har tiltalt et stort antal vælger. Det har givetvis også hjulpet, at hun kan nå et stort antal følgere på facebook. Derudover har hun boet i en række byer i landet, hvilket giver hende et stort netværk.

Søger magt for at gøre en forskel

Hendes familie er politisk engageret, men det var nu ikke det, der først og fremmest har fået hende til at gå ind i politik i en ung alder.

- Det var det frivillige arbejde i NAKUUSA's børneråd, der fik mig ind i politik, siger Aki-Mathilda Høegh-Dam.

Det var som 14-årig hun begyndte at engagere sig i NAKUUSA, blandet andet fordi hun kunne se, at andre unge omkring hende ikke havde det godt.

- Jeg har mange forskellige slags venner, og nogle af dem er reelt fattige. Jeg har oplevet, at nogle forældre forsøger at gøre en forskel for deres børn, selvom de selv har haft et dårligt liv, sagde hun i 2011 til Kristelig Dagblad om baggrunden for hendes engagement.

De samtaler, som hun dengang havde med andre børn og unge, fik hende til at konkludere, at hun ville søge direkte politisk indflydelse.

- Unge åbnede sig op for mig og fortalte om de tunge ting, som de har oplevet. Mange af dem havde ikke lyst til at fortælle om det til voksne. Det fik mig til at tænke, at jeg vil ændre tingene der, hvor magten ligger.

- For mig handler det ikke om at få politisk magt for dens egen skyld. Det handler om, hvad man vil bruge den politiske magt til.

Siumut er det naturlige ståsted

Som 15-årig meldte hun sig ind i Siumut Ungdom, hvor hun blandt andet har været ungdomspartisekretær.

- Det er de grundlæggende mål i Siumut, som jeg er enig i. Partiet arbejder for dem, der har brug for det, som for eksempel arbejderne, fangerne og i det hele taget folk ude på kysten.

I 2015 begyndte hun at læse statskundskab på Københavns Universitet og fik sin bachelorgrad i marts i år.

- Hvis jeg skal kunne gøre en forskel, har jeg brug for nogle værktøjer. Det var derfor jeg besluttede mig for at læse statskundskab.

Når hun rykker ind på sit kontor på Christiansborg, så vil det langt fra være fremmed for hende; hun har nemlig i en periode arbejdet som studentermedhjælper for Aleqa Hammond, hvis plads i folketinget hun altså nu overtager.

Plads til uenigheder

Både hendes bror Qarsoq og hendes far Kim er aktiv i Partii Naleraq, og det samme gælder for kæresten Kuno Fencker. Men selvom Aki-Mathilda ikke altid er 100 procent enig i den førte politik i Siumut, så har hun aldrig følt sig fristet.

- Jeg har aldrig overvejet at forlade Siumut. Noget af det, jeg kan lide ved partiet, er, at der er plads til uenigheder.