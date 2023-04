Siumuts er splittet over Royal Greenland

Jensine Berthelsen Onsdag, 26. april 2023 - 07:47

Først var det formanden for Siumut, så var det lokalafdelingen i Nuuk. Partiet har travlt med at kritisere Royal Greenland efter KNAPK endnu engang har raslet med sablerne over hvad de mener er for lave indhandlingspriser på stenbidderrogn.

Formand Erik Jensen trak dog i land med sit krav om en ekstraordinær generalforsamling, da KNAPK meddelte, at organisationen var tilfreds med resultatet af stenbiderkrisen.

Men noget tyder på, at Erik Jensen ikke har været i stand til at finde fælles fodslag med sit bagland, i hvert fald ikke Siumut Nuuk. Med Qarsoq Høegh-Dam i spidsen går Siumut i disse dage til angreb på ledelsen og bestyrelsen i Royal Greenland og opildner til en proteststemning mod virksomheden.

Lokalafdelingen kræver bestyrelsen udskiftet, de mistænker bestyrelsen for at ignorere ”ejerens” krav om samfundsansvarlighed.

Lokalafdelingen fremkommer med påstande om at Royal Greenland har tilsidesat god selskabsledelse og går endnu dybere i kritikken, nemlig at hele ledelsen i Royal Greenland skulle være inkompetent i forhold til at løse deres opgaver, ligesom selskabet ifølge Høegh-Dam skulle have løjet om at have hovedkontor i Nuuk og påstår at selskabet i virkeligheden har hovedkontor i Svenstrup, Danmark.

Siumut Nuuk’s krav ligner til forveksling moderpartiets krav

Det er bemærkelsesværdigt at Siumut Nuuks krav er meget tilsvarende moderpartiets oprindelige krav. Partiets formand Erik Jensen sagde tirsdag den 18. april følgende til Sermitsiaq.AG:

- Jeg har nu til formiddag fremsat krav overfor formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede med et krav om at Royal Greenland skal have en ekstraordinær generalforsamling, hvis parterne (KNAPK og RG) ikke kan finde sammen.

- Situationen er uholdbar og vi kan ikke, som øverst ansvarlige overfor det samfundsejede selskab negligere de problemer der gentager sig år efter år, jeg regner derfor med at formanden for Naalakkersuisut, som øverst ansvarlig for de selvstyreejede selskaber uden ophold sørger for en ekstraordinær generalforsamling.

Erik Jensen benægter kendskab til angrebet

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med formanden for partiet, Erik Jensen efter lokalafdelingens kritik. Adspurgt om det er moderpartiet der har bedt sin lokalafdeling at holde liv i den meget hårde retorik imod Royal Greenland, nægter Erik Jensen at have kendskab til, hvilke motiver hans bagland har i forbindelse med kravet om ekstraordinær generalforsamling.

- Jeg har på intet tidspunkt bedt lokalafdelingen om at fortsætte vores oprindelige krav. Som I selv ved, trak jeg jo netop vores krav tilbage da stenbiderkrisen var overstået i tirsdags. Hvorfor Siumut Nuuk vælger at genoptage kravet, kan jeg på ingen måde forklare, for jeg har ikke talt med dem, bebuder Erik Jensen og fortsætter:

- Vi ved jo alle, at de ordinære generalforsamlinger er på plads, så jeg kan ikke se nogen mening med, at der skulle iværksættes en ekstraordinær generalforsamling nogle dage før den ordinære generalforsamling.

Erik Jensen oplyser, at han på grund af travlhed i sit arbejde som medlem af Naalakkersuisut, indtil videre blot har hørt om angrebet, og at han først lige vil sætte sig ind i hvad der er sket, før han kontakter lokalafdelingen.