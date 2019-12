Siumuts problemer kan blive Mútes mareridt

Redaktionen Onsdag, 04. december 2019 - 15:40

Siumut har gang på gang oplevet intern splittelse. Senest med "de syv dværges" oprør. Sammen med de folkelige protester burde det være en stor mulighed for IA-leder Múte B. Egede. Men chancen kan blive til en alvorlig hovedpine.

Det skriver AG i en analyse

Det er forståeligt i lyset af de problemer, Siumuts ledelse slås med, at Múte B. Egede vejrer morgen­luft. Men smilet kan stivne. Det er nemlig svært at se for sig, hvem IA fremad­ rettet har tænkt sig at lave politik sammen med. Demokraterne har tydeligvis valgt side. Múte & Nivi var aldrig løsningen på IA ́s regeringsdrømme.

Og oppositionspartnerne i alle retninger stikkende sammenrend af temperamenter og ideologi: På den ene side de nationale Naleraq­mænd og på den anden Tillie Martinussen. På den fløj finder vi også Atassuts Aqqalu Jerimiassen, som har sat sig for at dreje Atassut hjem i havn med skudestævnen vendt mod Danmark.

De fire oppositionspartier fandt sammen i en protest mod finansloven, som de ikke ville stemme for. Betragtet i et længere perspektiv vil dét firkløver aldrig kunne samles under ét.

