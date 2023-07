Siumuts løsninger på braindrain: Større økonomisk råderum og bedre boligforhold

Jensine Berthelsen Mandag, 17. juli 2023 - 13:21

Formanden for Siumut, Erik Jensen mener, at de største årsager til fravalget af Grønland er store økonomiske- og boligmæssige udfordringer for mange af borgerne. Han mener derfor, det er yderst vigtigt, at de reformer som Naalakkersuisut er i gang med at implementere, får lov til at blive realiseret:

Sermitsiaq.AG´s spørgsmål til partilederne: Hvilke konkrete tiltag mener I der skal til for at gøre landet mere attraktivt at leve i? Fremhæv to løsningseksempler som er vigtigst for jeres parti

- Det gælder ikke mindst på skatteområdet. Vi har nu gang i en skattereform, igennem reformen er det hensigten, at de mindrebemidlede borgere får større økonomisk råderum, og dette vil ske igennem ændring af fradraget, men også beskæftigelsesfradraget, siger Erik Jensen og fortsætter:

- I mine øjne vil alene de to skridt sikre at de mindrebemidlede får større økonomisk råderum, samtidigt med at beskæftigelsesfradraget giver bedre incitament til at vælge arbejde i stedet for offentlig forsørgelse, påpeger formanden for Siumut, Erik Jensen.

Boligområdet passer ikke til befolkningens behov

Mange af de borgere, der har valgt landet fra, har ikke haft alternativer. Enten har de været på årelange ventelister til en lejebolig, eller også har de af forskellige årsager ikke formået at betale deres regninger til tide, hvilket har medført, at de er blevet smidt ud af deres lejligheder. Men også gruppen der lever under meget ringe og usunde vilkår er noget som optager Erik Jensen meget i forhold til fravalget af Grønland:

- Boligområdet har igennem mange år været genstand for politiske diskussioner, men det er også en kæmpe størrelse. Vi har i denne koalition formået at komme løsninger nærmere, eksempelvis har vi i forbindelse med helhedsplanen for boliger også afsat 1,5 milliarder kroner. Penge der skal bruges til renovering af nedslidte selvstyreejede lejeboliger. Det er vigtigt, at borgere der bor i lejeboliger også har gode og sunde forhold, påpeger Erik Jensen.

Med hensyn til prisen for lejeboliger, påpeger Erik Jensen, at man igennem adskillige år har holdt lejepriserne i ro i håb om at imødekomme mindrebemidledes betalingskraft, men der er stadig folk, der ikke betaler deres regninger og til sidst bliver smidt ud af deres boliger.

- Vi har heldigvis etableret rådgivningsenhed som et forsøgsprojekt i Kommune Kujalleq, som har en meget god effekt. Derfor er det udvidet til at virke i hele landet og noget, som borger der kommer i økonomisk klemme bruger flittigt, så jeg tror på at viljen til at overholde aftaler er stigende, og det er en god ting, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG

Sundhed som sikring af velfærd

Slutteligt påpeger Erik Jensen, at landet også skal sørge for gode skole- og uddannelsesforhold løbende, ligesom det skal være trygt og godt at blive ældre i landet:

- Men af alle tiltag er sundhedsområdet nok det vigtigste. Der er borgere der ikke ser anden udvej end at flytte fra landet på grund af sygdom, de mener, at de ved at flytte til Danmark kan få langt bedre sundhedsbetjening. Det er klart at vi skal kunne tilbyde borgerne en god sundhedsservice.

- Økonomisk Råd har overfor os påpeget at der er udsigt til at vi indenfor en kort årrække kan ende med kun at være 48.000 borgere her i landet. Jeg mener helt afgjort, at vi i den nuværende koalition arbejder for, at det ikke sker, og at vores tiltag forhåbentligt vil resultere i større tilvalg af landet og flere fødsler, slutter Erik Jensen.