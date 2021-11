Siumuts juleønske: Múte bør vige pladsen

Redaktionen Torsdag, 25. november 2021 - 08:49

Siumut slutter Efterårssamlingen af med to kontante opfordringer til Naalakkersuisut. Den ene er, at Asii Chemnitz Narup (IA) skal træde tilbage som ansvarlig for indenrigsområdet. Den anden at Múte B. Egede (IA) skal trække sig fra udenrigsområdet.

Det skriver avisen AG.

Det sidste ønske blev fremsat på samlingens næstsidste mødedag, hvor Naalakkersuisuts udenrigspolitiske redegørelse var til debat.

Det var Siumuts ordfører, Vivian Motzfeldt, som gik i kødet på Múte under den tre en halv time lange debat om Grønlands rolle på den udenrigspolitiske scene.

- Pele Broberg blev fjernet fra posten ved samlingens begyndelse, og nu er vi ved at være færdige for i år, og der er stadig ikke udpeget en ny ansvarlig for området. Det opfattes som et tilbageskridt i udlandet. Det efterlader indtrykket af, at udenrigspolitikken ikke tages så alvorligt her. Der bør udpeges et nyt medlem af Naalakkersuisut, som decideret påtager sig ansvaret, sagde Vivian Motzfeldt.

Siumuts tidlige juleønske kommer dog efter al sandsynlighed ikke til at blive indfriet. Múte trak på skuldrene af det.

- Beslutningen er, at formanden for Naalakkersuisut skal være ansvarlig for området, sagde han og tilføjede, at der er en styrkelse på vej af kontoret.

- Målsætningen er, at departementet som sådan skal være selvstændigt departement. Den målsætning arbejdes der henimod.

