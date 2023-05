Siumut: Qarsoq Høegh-Dam er færdig som specialkonsulent

Jensine Berthelsen Mandag, 01. maj 2023 - 17:42

Politisk konsulent Qarsoq Høegh-Dam bestod ikke sin 3-måneders prøvetid hos Siumut, det oplyser partiets sekretær Ole Aggo Markussen.

Qarsoq Høegh-Dam blev ansat den 1. februar i år, og nu godt 3 måneder efter er han ikke længere ansat:

- Jeg kan bekræfte at vore veje skilles her, og at vi nu skal slå politisk konsulentstillingen op igen. Der er ikke tale om fyring, men om at vi gensidigt har lavet en aftale om at der skal være tre måneders prøvetid, før en endelig ansættelse kan finde sted, fortæller Siumuts partisekretær Ole Aggo Markussen og fortsætter:

- Jeg har efter nøje overvejelser indstillet overfor partiet, at vores samarbejde skal ophøre, ligesom jeg har indstillet til at få stillingen slået op.

Ingen detaljer om årsag

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med Qarsoq-Høegh Dam. Høegh-Dam bekræfter, at han har modtaget en meddelelse fredag sen eftermiddag om at samarbejdet er ophørt:

- Det er rigtigt at partiets hovedkontor har meddelt mig at samarbejdet ophører, og jeg har ellers efterlyst hvad årsagen er, men har ikke modtaget nogen forklaring, andet end den meddelelse jeg fik fredag.

Du siger der ikke er tale om fyring, men er der specifikke årsager til at du har indstillet til ophør af samarbejdet med Qarsoq Høegh Dam?

- Nej, som sagt har jeg efter nøje overvejelser indstillet til at samarbejdet skal ophøre. Jeg kan ikke og skal ikke gå ind i detaljer, da der er tale om personsag, siger Ole Aggo Markussen.

Afviser prøvetid

Qarsoq Høegh-Dam genkender ikke aftalen om en tre måneders prøveperiode.

- Jeg kan ikke andet end at tage denne meddelelse til efterretning, men jeg var ansat under normale forhold og ikke under en prøvetid, så jeg har svært ved at forstå, hvorfor det ender som det gør.

Den seneste tid har Qarsoq Høegh-Dam gjort sig bemærket som formand for Siumut Nuuk, som i kritiske vendinger har forlangt en ekstraordinær generalforsamling i Royal Greenland, for at få en ny bestyrelse. Lokalforeningen er utilfredse med virksomhedens ledelse i forbindelse med forhandlinger om stenbiderrogn.