Siumut om uvejrsramte fåreholdere: Overvej at aktivere katastrofefonden

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. november 2023 - 09:27

I den forgangne uge kunne Sermitsiaq.AG fortælle, hvordan fåreholdere må kæmpe med at grave får fri fra snebunker efter et voldsomt snevejr forrige uge.

Den massive snemængde kan blive hård for fåreholdere, der risikerer at miste en del af deres fåreavl, og dermed deres indtægtskilde.

På nuværende tidspunkt florerer der ovenikøbet billeder af en isbjørn, der spiser af får, der ikke kan komme fri fra snebunker.

Selvom, der allerede er redningsaktioner i gang i Sydgrønland for at redde så mange får som muligt, så mener Inatsisartut-politikeren Mala Høy Kúko (S), at Naalakkersuisut bør begynde at overveje at aktivere katastrofefonden allerede nu:

- Fra Siumut kræver vi, at Naalakkersuisut begynder at forberede sig, mens tid er. Naalakkersuisut bør begynde at forberede sig på at vurdere, om katastrofefonden skal aktiveres, fordi det efter Siumuts opfattelse er uacceptabelt, at Naalakkersuisut i tidligere lignende situationer ender med at blive handlingslammede, siger landsbrugsordfører Mala Høy Kúko (S).

Flere eksempler på katastrofer

Siumut i Inatsisartut kræver, at Naalakkersuisut bør begynde at udvise rettidig omhu, og reagere hurtigere ved katastrofale hændelser for forskellige erhverv, der let bliver påvirket af klima og forurening.

Seneste hændelser, der påvirker fangererhvervet nævnes også som eksempler:

- I de senere år har vi været vidner til lignende hændelser, hvor erhvervsdrivende til havs der som følge af klimaforandringerne bliver ramt hårdt på deres indtjening i vintersæsonen, ligesom vi sidste år var vidner til fangerne i Kulusuk, der blev ramt hårdt af et uforskyldt olieudslip.

- I alle tilfælde bliver blikket rettet mod Naalakkersuisut, og efter Siumuts opfattelse er den aktuelle situationen i landbruget ikke anderledes, skriver Mala Høy Kúko.

Naalakkersuisut er opmærksom på situationen

Naalakkersuisoq for landbrug Kalistat Lund (IA) udtalte i sidste uge til Sermitsiaq.AG, at Naalakkersuisut er indstillet på at komme landbruget til undsætning:

- Vi ved fra Naalakkersuisut at de bruger mange kræfter på at få dyrene hjem. Så mens vi venter på mere konkrete oplysninger, kan vi kun håbe på at vejret og sneen bliver mere medgørlige og at de fleste dyr der er ude i naturen vil overleve og blive bragt i sikkerhed. Men hvis tabet er for stort, er vi fra Naalakkersuisut indstillet på at komme landbruget til undsætning, lød det i sidste uge fra Kalistat Lund.