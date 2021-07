Siumut: Østgrønland mangler et indhandlingssted

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 22. juli 2021 - 10:26

Det nye Inatsartut-medlem Lars Poulsen har været på orienteringsrejse i Østgrønland. Han mener, at myndigheder bør skabe større indsats i forhold til erhvervsudvikling i Østgrønland.

- Der er et kæmpe havområde med mange fiskearter og hvaler, men der er ingen indhandlingsanlæg, skønt et indhandlingsanlæg vil kunne løfte økonomien gevaldigt, siger Lars Poulsen.

I øjeblikket driver Arctic Prime Fisheries et enkelt indhandlingssted i Kuummiut, som har holdt lukket på grund af udfordringer med strømforsyning til landingssteder. Fiskerne har ikke kunnet indhandle fisk i mere end 20 dage. Hvilke giver dem økonomiske udfordringer.

Der har været flere forsøgsfiskeri i Østgrønland. Fem selskaber fiskede efter makrel tilbage i 2017, mens Polar Seafood prøvede at fiske troldkrabber i Østgrønland i 2018. Alt forsøgsfiskeri gav ikke gevinst for virksomhederne.

- Det var et forsøgsfiskeri, som desværre ikke var succesfuldt, siger Henrik Leth til Sermitsiaq.AG.

Alle skal involveres

Siumuts Inatsisartut-medlem mener, at alle myndigheder og interesseorganisationer bør tage ansvar for at prøve,at udvikle erhvervet i Østgrønland.

- Der er brug for involvering af alle relevante parter, hvorfor jeg opfordrer Kommuneqarfik Sermersooq, offentligt ejede virksomheder, inklusiv Royal Greenland og sågar organisationen KNAPK vil etablering af landingsanlæg for fisk og kød, siger Lars Poulsen, og han forsætter:

- Jeg har nået et bristepunkt. Ca. 8 % af Grønlands befolkning bor i Østgrønland. Vi er godt bekendt med migrationen fra øst til vest. Og der er brug for et løft omkring erhvervsudviklingen i Østgrønland snarest muligt.