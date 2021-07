Siumut: Naalakkersuisut vildleder i svar

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 23. juli 2021 - 14:15

Hvilke svar er rigtigt eller forkert? Det spørger Siumuts uddannelsesordfører, Doris J. Jensen i et åbent brev til Naalakkersuisut.

Pele Broberg har fået et paragraf 37 spørgsmål i forhold til, om unge grønlændere kan få betalt rejse og ophold i forbindelse med værnepligtsafprøvning. I den svarede Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender:

- Det fremgår af bestemmelsen, at der er mulighed for at yde grønlandske uddannelsessøgende uddannelsesstøtte i form af fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter i forbindelse med optagelsesprøver til forsvaret, skriver Pele Broberg under sit svar den 18. juni 2021.

Kovending om forsvarsuddannelsen

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Peter Olsen fik det samme spørgsmål. Her var det Anna Wangenheim fra Demokraterne der igen spurgte Selvstyret, om der kan ydes støtte til rejse i forbindelse med test til værnepligt. Her svarede Peter Olsen, at værnepligtafprøvning ikke er under begrebet ”uddannelser”.

- Aftjening af anses således ikke for en uddannelse i uddannelsesstøttelovens forstand. Allerede af denne grund vil der ikke kunne ydes uddannelsesstøtte i nogen form til aftjening af værnepligt, herunder heller ikke til rejse i forbindelse med test til værnepligt, skriver Naalakkersuisoq for Uddannelser i sit svar den 13. juli 2021.

Ukorrekte svar kan ikke tolereres

Siumut er forbavset over de to svar, der stritter i hver sin retning. Derfor opfordrer Doris J Jensen Naalakkersuisut til at komme med korrekte informationer til Inatsisartut, da det er lovpligtigt.

- Ifølge loven må Naalakkersuisoq ikke give urigtige oplysninger, og i de førnævnte besvarelser fremgår, at Inatsisartut har modtaget urigtige oplysninger, og det kan ikke tolereres, skriver Doris J. Jensen i sit åbne brev til Naalakkersuisut.