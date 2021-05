Siumut: Jens Napaattooq er uværdig til at sidde i Inatsisartut

Redaktionen Lørdag, 08. maj 2021 - 13:09

Partiet Siumut har meldt Jens Napaattooq til politiet.

Det skete, fordi medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq (N) i al hast måtte sygemelde sig med henblik på familiebehandling, som konsekvens af et optrin i hjemmet med en voldslignende episode, hvor et barn var involveret, samme nat som det konstituerende møde i Inatsisartut havde fundet sted, skriver avisen Sermitsiaq.

Napaattooq-parret valgte at offentliggøre det på de sociale medier, og efterfølgende blev episoden delt lige så hurtigt som en steppebrand.

Partiet Siumut slog straks alarm og forlangte under det konstituerende møde den 27. april, at Napaattooq ikke var værdig til at sidde på formandsposten i de to mægtige udvalg, Finans- og Skatteudvalget samt Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget, ligesom partiet også stillede spørgsmålstegn ved, om Napaattooq i det hele taget var værdig til at være medlem af Inatsisartut.

