Siumutgruppen: Vi bør betale for fertilitetsbehandlinger

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 15. maj 2019 - 15:45

Når vi betaler for omkring 800 aborter årligt, hvorfor skal vi ikke betale for de 40 par, der gerne vil have et barn gennem IVF-behandlinger i Danmark?

LÆS OGSÅ: Ufrivillig barnløse vil demonstrere

Det spørger Siumuts Inatsisartut-gruppe.

- Der vil være flere ældre og færre unge i fremtiden. Når vi gerne vil have, at der skal fødes flere børn, så skal man give de ufrivillige barnløse en mulighed for at blive behandlet i Danmark, siger Siumuts politiske ordfører, Karl-Kristian Kruse.

Uretfærdigt

Han mener, at Naalakkersuisuts politiske beslutning ikke yder en retfærdighed til de par, der kæmper med barnløshed.

LÆS OGSÅ: Barnløse får svækket deres behandlingsmuligheder

- Det er ikke retfærdigt i vores tidsalder. Ufrivilligt barnløse skal have ret til en mulighed for at blive gravid ved hjælp af inseminationer, den rettighed kan vi opnå ved at yde økonomisk hjælp, så de kan rejse til Danmark for at få en behandling, når de ikke kan behandles her, siger han.

Han bruger eksemplet om de mange aborter, som kvinderne i landet benytter sig af hvert år.

- I alt bliver 800 fostre fjernet hvert år. Groft sagt smider vi 800 mulige børn i skraldespanden. Det koster også samfundet mange penge. Når vi tænker på det, så må vi kunne betale for dem, der gerne vil have børn, lyder det fra Karl-Kristian Kruse.

Beslutning bør ændres

Siumuts Inatsisartut-gruppe mener, at den politiske beslutning kan ændres igen i fordragelighed til gavn for de barnløse. Derfor opfordrer Siumut, at Naalakkersuisut skal tilbagekalde beslutningen, og fortsætte den tidligere procedure. Tidligere betalte barnløse selv deres rejse og ophold i Danmark, mens sundhedsvæsenet betalte for behandlingen i Danmark.

- På kort sigt bør vi komme tilbage til den tidligere procedure. Men for at skabe lige muligheder og vilkår for alle barnløse, bør vi lave en løsning, så Selvstyret betaler alle udgifter i forbindelse med behandlingsmuligheder i Danmark, siger han.