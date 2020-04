Siumutgruppe i Kujalleq: Støt både fiskeri og uran

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. april 2020 - 08:38

Udvinding af sjældne jordarter og uran i Kvanefjeldet behøver ikke at udelukke en udvikling af fiskeriet i Sydgrønland, i særdeleshed i Narsaq.

Det mener Siumuts gruppe i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.

Aqqaluaq B. Egede kom tidligere på ugen med en udmelding om, at han mener, at Naalakkersuisut skal fokusere på at udvikle fiskeriet i Sydgrønland i stedet for at bruge kræfter på udvinding af sjældne jordarter i kvanefjeldet.

Debatten om uran er ved at blusse op igen, efter mineselskabet Greenland Minerals i slutningen af marts meddelte, at VVM-rapporten er lige på trapperne.

- Jeg mener ikke, at en rejeproduktion eller mine i Kvanefjeldet på nogen måde udelukker hinanden. Hvis minen og rejeproduktionen ikke kunne eksistere side om side, ville det være fordi minen var farligt, og det bliver den ikke. Vi skal huske på, at i loven om miner står der, at miner ”ikke skal udgøre risici for miljø og samfund”. Det må ikke misforstås. Hvis der var risici, ville vi ikke godkende det, lyder det fra Josef Petersen, gruppeformand for siumutgruppen i Kommune Kujalleq.

Udvikl fiskeriet

Gruppeformanden, og formand for teknik og miljøudvalget understreger, at det ikke er nok at sige, at man bør udvikle fiskeriet, der skal handling bag ordene.

- Vores fiskere fortæller, at trawlere fanger store mængder rejer tæt på Qaqortoq. Hvis man kunne etablere et produktionsanlæg i Sydgrønland, ville man skabe arbejdspladser i et fag, som vi allerede kender indgående til, lyder det fra ham.

Josef Petersen oplyser samtidig i sin pressemeddelelse, at en rejefabrik er absolut ønskværdigt for alle parter.