Siumut: Grønland skal være klar til mere amerikansk tilstedeværelse ved Pituffik

Fredag, 25. februar 2022 - 17:46

Siumut mener, at det er vigtigt at Grønland og Danmark er forberedt på forskellige scenarier i forhold til krigen mellem Rusland og Ukraine. For at sikre fred, lavspænding og samarbejde i Arktis, så har fem kyststater i det Arktiske Ocean underskrevet Ilulissat-erklæring i 2008.

Erklæringen er nøglen til at sikre, at krigen ikke vil påvirke vores hverdag, men hvis krigen skulle nå så langt ud, at USA bliver nødt til at øge sin tilstedeværelse på Pituffik, så skal Grønland inddrages, mener Siumut.

- Hvis krigen rækker så langt ud, at Grønland bliver nødt til at bidrage til verdensfred, så er vi forpligtet til at deltage, da vi igennem Danmark er medlem af NATO, siger næstforkvinde i Siumut, Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

Ny aftale sikre Grønland indflydelse

I oktober aftalte Danmark, Grønland og Færøerne, at Grønland og Færøerne skal have en mere aktiv rolle, når det kommer til udenrigspolitik. Ifølge Vivian Motzfeldt, så kan Grønland på den måde inddrages, hvis USA skulle interessere sig for at opruste på Pituffik.

- Danmark har kortet til at forhandle med NATO. Og hvis krigen skulle nå så langt ud, at Rigsfælleskabet bliver nødt til at bidrage til de allierede, så er Danmark forpligtet til at inddrage Grønland igennem den nye aftale i udenrigspolitik, understreger næst forkvinde i Siumut.

Arktis skal holdes ude af krigen

Selvom Siumut mener, at det er vigtigt at Grønland skal inddrages, hvis USA vælger at øge sin tilstedeværelse på Pituffik, så mener de også, at Arktis på ingen måde skal inddrages i krigen.

- Arktis skal holdes helt ude af krigen. Det skal vi sikre og melde ud klart, at vi ikke er interesseret i at ophæve Ilulissat-erklæringen. Men hvis Rigsfællesskabet får en afgørende rolle i verdensfred, så skal vi stå klar, siger Vivian Motzfeldt.