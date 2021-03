Siumut: Fiskerne i Nuuk har de dårligst tænkelige forhold

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. marts 2021 - 12:50

Peter Davidsen efterlyser en fiskeri- og fangstpolitik i hovedstadskommunen, som kan komme befolkningen til gode.

- Den kommende politik skal blandt andet indeholde kajanlæg, indhandlingssteder, handel og muligheder for de unge, skriver Peter Davidsen, der mener, at driften af Sikuki-havnen har et fokus på at servicere hele landet, hvilket går ud over de lokale fiskere.

- Forholdene for fiskerne i Nuuk er i forhold til andre fiskere på kysten de dårligst tænkelige, især med henblik på den store kaj, der er beregnet til at skulle servicere hele landet. Derfor vil vi arbejde for forbedringer i samarbejde med relevante aktører, lyder det fra Peter Davidsen, der i dag har sæde i kommunalbestyrelsen og søger genvalg.

Kurser

Han slår til lyd for, at der etableres kompetencegivende medarbejderkurser for at råde bod på manglende arbejdskraft i fiskesæsonen og henviser til modellen på Royal Grenlands fiskefabrik i Paamiut.

Om fangererhvervet slår han til lyd for, at faciliteterne på salgsstederne (kalaaliaraq) bliver forbedret, ”så fangerne kan sælge velforarbejdede og indbydende produkter”.

Desuden mener han, at kommunen sammen med Selvstyret skal udvikle fiskeriet i Kangia, så man kan lave en plan for forsøgsfiskeri, der kommer bygden til gavn.