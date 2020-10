Siumut: 65 delegerede inviteres til Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. oktober 2020 - 12:59

Når Siumut holder landsmøde i slutningen af november, skal samtlige delegerede sidde side om side og drøfte partiets politik samt vælge eller genvælge deres formand de næste tre år.

Siumuts 65 delegerede er nemlig inviteret til partiets landsmøde i dagene 27.-29. november i Nuuk.

LÆS OGSÅ: Siumut holder landsmøde i november

Det oplyser Siumut i en pressemeddelelse.

De delegerede består af lokalafdelinger, hovedbestyrelsen samt partiets medlemmer af Inatsisartut, Naalakkersuisut, Folketinget og borgmestre.

- Som følge af Covid-19-situationen har Siumut løbende fulgt udviklingen, og har af flere omgange udskudt generalforsamlingen. Vi har i partiet vurderet at der er brug for en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse. Der er nogle diskussioner som er for vigtige, hvor det er nødvendigt at vi bringes lidt tættere på hinanden, lyder forklaringen fra organisatorisk næstformand, Evelyn Frederiksen.

Selvstyrets bekendtgørelse om forsamlinger under Covid-19-epidemien har defineret politiske forsamlinger som væsentlige for demokratiet.

Bekentgørelsen giver blandt andet politiske partier mulighed for at afholde møder og forsamlinger på tværs af kommunegrænser, ligesom det er muligt at afholde Inatsisartuts samlinger.

- Siumut vil i videst mulige omfang afvikle landsmødet i overenstemmelse med de generelle sundhedsfaglige anbefalinger, lyder det i en pressemeddelelse.