Siumut vender ryggen til Konservatives forslag

Anders Rytoft Onsdag, 29. juni 2022 - 11:47

Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke Rigsfællesskabet og bevare det i al fremtid.

Sådan lyder det i et nyt udspil.

Partiet har ligeledes fremlagt en række forslag. Det indebærer blandt andet et selvstændigt ministerium for netop rigsfællesskabet, som - ifølge partiet - skal være med til at styrke samarbejdet.

Men Erik Jensen, formand for Siumut, er ikke begejstret. Tværtimod.

- Alene udsagnet: “Vi ønsker at styrke Rigsfællesskabet og bevare det i al fremtid”, siger alt om, at Det Konservative Folkeparti for længst er sejlet agterud i forholdet mellem det danske og det grønlandske folk.

Hans udtalelse fremgår af en pressemeddelelse, der går lige i flæsket på forslaget.

Kritikken hagler

Erik Jensen mener, at De Konservatives udspil er skudt så meget forbi skiven, at Siumut ikke kan forholde sig seriøst til indholdet. Og netop af den grund ønsker partiet ikke at deltage i samtalen med Rasmus Jarlov (K), som er rejst til Nuuk for at debattere forslaget.

Siumuts formand er særlig kritisk over for forslaget om oprettelsen af et ministerium for Rigsfællelsskabet.

- Partiet synes at have overset det faktum, at Grønland ønsker større autonomi, og at vejen usvigeligt går den vej.

I oplægget foreslår Det Konservative Folkeparti - ifølge Erik Jensen - at underminere Grønlands egen udenrigspolitiske råderum ved simpelthen at foreslå, at alt skal afstemmes med Danmark.

- Partiet forestiller sig for eksempel, at Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget udvides med en plads til Grønland, og at Grønland bindes op på årlige parlamentariske samlinger for at afstemme Danmarks holdninger på det udenrigspolitiske område. Dermed er forestillingen om Grønlands plads i Folketinget åbenbart også noget, der skal ”bevares i al fremtid".

- Danmark må være centrum

Erik Jensen slår også hårdt ned på forslaget om, at der skal oprettes en organisation, som får til opgave at finde værtsfamilier til unge grønlandske mennesker, der skal på skole eller uddannelsesophold i Danmark.

- Partiet mener simpelthen, at Danmark må være centrum i verdenen for Grønland, og at vores unge har kulturelle udfordringer på længere ophold, og derfor skal indlogeres hos assimileringsfamilier med henblik på intensive sprogkurser i dansk:

- Bevares, partiet nævner ganske vist, at den omvendte trafik kan forekomme. Men næppe med samme intention om, at de danske unge skal assimileres til grønlandske normer og værdier.

De Konservative burde - ifølge Erik Jensen - starte med at læse Lov om Grønlands Selvstyre - og derfra udlede de emner, partiet mener, politikerne kan samarbejde om for

at fremme Danmarks og Grønlands relationer til det bedre. Før det sker, kan Erik Jensen ikke tage udspillet seriøst.

De store partier udebliver

Rasmus Jarlov har inviteret borgere og politikere til debat om det nye udspil.

På trods af at de to største partier ikke deltager, da Siumut ikke ønsker at møde op, og IA ikke har mulighed for at sende en politiker til borgermødet, løber arrangementet af stablen onsdag eftermiddag klokken 16.30 i kulturhuset i Nuuk.

Frem til nu har Anna Wangenhein (D) og Nikolaj Rosing (A) og Pele Broberg (N) meldt ud, at de vil deltage. Også Samarbejdspartiet oplyser, at de sender en kandidat.

Ved arrangementet vil dele af udspillet blive gennemgået. Rasmus Jarlov vil desuden kommentere på partiernes manglende fremmøde.

De Konservatives formål med arrangementet er, at få sat nogle flere ord på deres udspil og samtidig forklare lokalbefolkningen, at forslaget faktisk er positivt ment, og at det giver Grønland mere bestemmelse og indflydelse, end man har i dag.

Der er plads til 40-50 mennesker, men Rasmus Jarlov har aner ikke, hvor mange der møder op.