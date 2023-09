Siumut ungdom: De "voksne" bør lære af ungdommen

Jensine Berthelsen Onsdag, 20. september 2023 - 08:49

Det politiske landskab buldrede og bragede noget så kraftigt, da partiet Siumut holdt landsmøde i slutningen af juli. Store politiske og personlige ambitioner pressede sig på, og nogle medlemmer mente, at ikke helt stuerene metoder blev brugt i forbindelse med formandsopgøret.

Men sådan behøver det ikke at foregå. Det har partiets ungdomsafdeling vist:

- Vores landsmøde foregik uden oprør og opgør. Vi søgte løsninger i stedet for konflikter og på punkter, hvor der var uenigheder, søgte vi en fælles platform, hvor der var plads til alles meninger. Det lykkedes. Derfor kunne vi også rette fokus på ungdomspolitikken og fremkomme med forslag til moderpartiet om, hvordan vilkårene for ungdommen kan forbedres, forklarer den nyudnævnte formand, Paarnannguaq Jonathansen.

Den nye bestyrelse i Siumut ungdom: Formand: Paarnannguaq Jonathansen.

Næstformand: Nukarleq Jonas Jensen.

2. næstformand: Malik Knudsen.

Bestyrelsesmedlemmer: Amalie Bourup, Else Louise Andersen Nathansen, Edvard Olsvig Sandgreen og Avataq Motzfeldt.

Suppleanter: Ilatsiaq Markussen, Ivalu Jensen, Nuka S. Ugpernángitsok’ og Laila Kruse.

Det er især bedre vilkår for de studerende, hvis de vælger at have arbejde ved siden af studierne, bedre boligforsyning til ungdommen samt bedre tilgang til arbejde for ledige unge, der var på den politiske dagsorden hos Siumut ungdom.

De voksne kan og bør lære af os

Den nye formand for Siumut ungdom, Paarnannguaq Jonathansen påpeger at de voksne politikere bør lære af ungdommen.

- Jeg mener, at vi fra den yngre generation er langt mere kompromissøgende, at vi er mere lyttende og giver større og bedre plads til den politiske dialog. Jeg mener, at de voksne bør lære af vores tilgang til politik, understreger Paarnannguaq Jonathansen, der dog samtidigt konstaterer at opbakningen fra moderpartiet er god og solid.