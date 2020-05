Siumut ungdom: Kim har vores støtte til formandsvalget

Redaktionen Mandag, 25. maj 2020 - 11:50

Kim Kielsen har klaret det rigtig godt som formand for partiet Siumut. Det mener Siumut Ungdom, der indstiller, at Kim Kielsen bør genopstille som formand for partiet.

I en pressemeddelelse oplyser partiets ungdomsafdeling, at de mener, at partiets formand, Kim Kielsen har opnået gode resultater under sin tid.

- Vi indstiller derfor til, at Kim Kielsen genopstiller som formand til landsmøde til sommer, skriver formanden for Siumut ungdom, Inuk Kielsen Fleischer.

Blandt andet nævner ungdomsafdelingen, at Kim Kielsens under sin tid som formand har støttet ungdommen.

Unge blev opfordret og støttet til at stille op til Inatsisartut valget i 2014. Unge blev valgt ind.

Flere unge stillede op til kommunalvalget i 2017

Op mod 10 unge stillede op til Inatsisartut valget i 2018

Unge stillede op til Folketingsvalget, hvor den yngste blev valgt ind

- Vi mener derfor, at den nuværende formand skal fortsætte, mens generationsskiftet er i gang. De primære vælgere har været den ældre generation, men Kim Kielsen tiltrækker også unge vælgere, lyder en af begrundelserne fra Inuk Kielsen Fleischer.

Holdspiller

Inuk Kielsen Fleischer mener, at Kim Kielsens karakteristika er, at han er en holdspiller, der fokuserer på holdets resultater i stedet for egne resultater.

- En af Kim Kielsens mål er at inddrage alle. Derfor fortæller han om for eksempel Siumuts eller Naalakkersuisuts arbejde og fokuserer mindre på sine egne opnåede resultater, siger Inuk Kielsen Fleischer.