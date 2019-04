Siumut udfordrer ny naalakkersuisoq

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. april 2019 - 14:54

Siumuts landstingsgruppe øjner åbenbart en chance for at få hævet narhvalskvoterne med en ny naalakkersuisoq for fangst Jens Immanuelsen for bordenden.

Knap nok har Jens Immanuelsen fået varmet sin naalakkersuisoq-stol, før Siumuts landstingsgruppe slår til lyd for, ”at de fangere, der ikke har fået narhvalskvoter, tilgodeses”.

- Det gælder ikke mindst i Upernavik området hvor man i lang tid ikke har haft kvoter til narhvaler, hvilket der bør rettes hurtigst muligt op på, skriver Karl-Kristian Kruse på vegne af gruppen.

Systemet skal ændres

- I kølvandet heraf, opfordrer vi samtidig Naalakkersuisut til at ændre på kvotetildelingssystemerne på Østkysten og i Diskobugten. For eksempel har Ilulissat og bygderne flere narhvalskvoteildelinger, som der også bør rettes op på. Desuden kræver vi fra Siumut-gruppen, at kvoterne på Østkysten sættes mærkbart op, står der i pressemeddelelsen.

Tidligere Naalakkersuisoq for Fangst Nikkulaat Jeremiassen oplyste så sent som den 11. marts via et paragraf 37 svar, at man afventede ”ny relevant viden eller rådgivning”, hvis der skulles pilles ved narhvalkvoterne.

Han gjorde samtidig opmærksom på, at ”eventuelle nye rådgivninger skal igennem en sædvanlig offentlig høringsproces, hvorefter der laves et beslutningsoplæg til Naalakkersuisut”.

Vil han tækkes partifællerne?

Det store spørgsmål er så nu, om Jens Immanuelsen vil undsige rådgivningen fra Den Nordatlantiske Kommission (NAMMCO, vedr. Østgrønland, red.) og Fælleskommision om hvid- og narhvaler (JCNB, vedr. Vestgrønland, red.) for at tækkes sine egne partifæller og nogle vælgere blandt fangerne i nordvest og nordøst.