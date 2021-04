Siumut ude af koalitions-forhandlingerne

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. april 2021 - 10:39

Som forventet kunne IA og Siumut ikke blive enige om et fremtidigt koalitionssamarbejde. Så nu forhandler IA udelukkende med Atassut og Naleraq, efter at Demokraterne tidligere har meldt fra til at indgå i en koalition.

- Vi har vurderet, at det har været vigtigt med en stabil regeringsførelse de kommende fire år. Før vi gik ned i de politiske detaljer må jeg konkludere, at Siumut fortsat er præget af ustabilitet og magtkampe, der udspiller sig i fuld offentlighed i pressen. Det er forklaringen på, at vi ikke anser Siumut som en partner, der kan være med til at skabe den nødvendige ro i det fremtidige politiske samarbejde, oplyser Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Respektfuldt klima

IA's partiformand understreger, at forhandlingerne med Siumut foregik i en respektfuld og god tone, men det var i sidste ende de interne stridigheder i Siumut, der fik IA-formanden til at vende Erik Jensen ryggen.

Rent politisk står de to partier også med modsatrettede holdninger, når det gælder et af valgets vigtigste emner: Kvanefjeld-projektet.

- Der er ingen tvivl om, at vi her ser forskelligt på tingene, understreger Múte B. Egede, der gerne vil takke for de møder, som det blev til efter valget.