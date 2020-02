Siumut tager Fleischer til nåde

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. februar 2020 - 12:49

Artiklen er senest opdateret klokken 14.00

Først var Henrik Fleischer ude, nu er han inde igen. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Henrik Fleischer netop har udsendt.

Han har modtaget et brev fra partiet om, at han kan fortsætte som medlem af Siumut, såfremt han trækker et brev til ledelsen tilbage.

Henrik Fleischer forsikrer i pressemeddelelsen, at han vil følge Siumuts målsætninger og partiprogram.

- Jeg trækker mit brev tilbage. Det har aldrig været min hensigt, at det skulle ende i noget så alvorligt, skriver Henrik Fleischer, der undskylder overfor Siumut-ledelsen.

I weekenden kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at Siumuts partikontor har meddelt Inatsisartuts formandskab, at Henrik Fleischer ikke længere repræsenterer partiet.

Henrik Fleischer selv har hele tiden fastholdt, at der blot var tale om ‘misforståelser’ i forbindelse med et brev han havde sendt til partiets foretningsudvalg bestående af Kim Kielsen, Karl-Kristian Kruse og Vivian Motzfeldt. Hvis blot han fik mulighed for at forklare sig, så ville det være muligt at rydde de misforståelser af vejen, fortalte han i går.

Og det er så åbenbart at lykkedes den kontroversielle politiker at overbevise den 13 personer store hovedbestyrelse om, at han stadig hører hjemme i Siumut, hvis han trækker brevet tilbage og forklarer sig overfor hovedbestyrelsen og pressen.

- Mit brev til ledelsen er blevet misforstået. Og brevet har jeg nu trukket tilbage, oplyser Henrik Fleischer i pressemeddelelsen.

Siumuts næstformandf Karl-Kristian Kruse bekræfter, at Henrik Fleischer er velkommen i Siumut.