Siumut skyder §37-sæson i gang

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 07. maj 2021 - 07:58

I løbet af 2021 og frem til den 15. februar var der stillet 27 paragraf 37 spørgsmål, og siden har der på grund af valget været radiotavshed på dette område. Det var hovedsageligt den tidligere opposition fra IA og Naleraq, der havde den største spørgelyst, men nu er rollerne byttet om efter magtskiftet i grønlandsk politik.

Siumuts Jess Svane vil gerne have svar på, hvordan Naalakkersuisut vil arbejde videre med udvikling af den grønne omstilling i hele landet.

- Agter Naalakkersuisut fortsat at færdiggøre og fremlægge finansieringsmuligheder for udvidelse af vandkraftsværkets kapacitet i Nuuk og etablering af nyt vandkraftsværk syd for Qasigiannguit, spørger Jess Svane.

Jess Svane retter også fokus på Polar Seafood trawleren Polar Aassik, der tilbage i marts gik i brand for derefter at synke, hvor den nu ligger på havbunden.

Siumut-politikeren ønsker svar på, hvornår man kan forvente at skibsvraget bliver hævet, da han mener, at lokalbefolkningen i Qasigianguit efterlyser en status med baggrund i bekymringen for, at oliespild vil dukke op på strandene i området.

Havne- og losseafgift

En af debutanterne i Inatsisartut, Aslak W. Jensen, er en anden Siumut-politiker, der via paragraf 37-systemet får sendt Naalakersuisut i arbejdstøjet. Han vil vide, om man har planer om at fjerne Sikuki Nuuk Harbours havne- og losseafgift.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være, at det kun er fiskerne fra Nuuk, der belægges med havne- og losseafgift pr. tons. Jeg mener, at det er en forskelsbehandling af fiskerne. Jeg vil på det grundlag gerne have oplyst, om Naalakkersuisut har planer om at fjerne afgiften, og såfremt afgiften fjernes, hvor stort et økonomisk tab det vil være pr. år, lyder begrundelsen for spørgsmålet fra Aslak W. Jensen.

De to politikere skal have svar på deres spørgsmål inden for 10 arbejdsdage. I 2018 og 2019 blev der stillet over 300 spørgsmål, hvorimod spørgelysten faldt betragteligt i 2020 på grund af coronaudbruddet.