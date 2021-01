Siumut skubber varm kartoffel

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Onsdag, 27. januar 2021 - 14:39

Revisionsudvalgets skarpe kritik af fiskeridepartementets forvaltning af kvoter og licenser ser ud til at have udviklet sig til en varm kartoffel, som ingen ønsker at røre ved i Siumut – endnu.

Den nye formand Siumut, Erik Jensen, oplyste i fredags til Sermitsiaq.AG, at han ville tage sagen op i partiets hovedbestyrelse i løbet af den forgangne weekend. Om mandagen oplyser han imidlertid, at sagen hører hjemme blandt Siumut-politikerne i Inatsisartut.

- Jeg vil foreslå, at du tager kontakt til Karl Kristian Kruse eller går direkte til Kim Kielsen, lød det fra Erik Jensen, der er godt inde i forvaltningssagen i hans egenskab af formand for Revisionsudvalget.

Fra den ene til den anden til den tredje

Sermitsiaq.AG har talt med Karl Kristian Kruse, der er politisk ordfører, men han henviser sagen til partiets fiskeriordfører Henrik Fleischer.

- Selvfølgelig er der en række ting, som bør blive vurderet og genovervejet, oplyser Henrik Fleischer.

Han vil imidlertid ikke kommentere, hvorvidt undersøgelsen skal have konsekvenser for en naalakkersuisoq eller Naalakersuisut.

- Det er formanden for Naalakkersuisut, der bestemmer, hvem der sidder i Naalakkersuisut, selvfølgelig med opbakning fra Inatsisartut. Det er på sin plads, at han forholder sig til spørgsmålet om undersøgelsen skal have nogle konsekvenser, forklarer Henrik Fleischer, der imidlertid mener, at undersøgelsen bør give anledning til en drøftelse internt i Siumuts Inatsisartut-gruppe, når den er samlet under Vintersamlingen, der går i gang den 16. februar.

Kielsen på rejse

Indtil videre peger pilen således mod Kim Kielsen. I mandags fremsendte Sermitsiaq.AG en mail til Kim Kielsens ministersekretær, om sagen skulle have politiske konsekvenser. Ministersekretæren oplyste tirsdag, at Kielsen er på rejse og først er tilbage torsdag, hvorefter Sermitsiaq.AG tidligst kan forvente at få svar.

Hidtil har Partii Naleraq, IA og Demokraatit tilkendegivet deres holdning. De mange aktører i landets største erhverv må derimod vente på, hvordan landets største parti forholder sig til sagen, hvor flere områder i forvaltningen af Revisionsudvalget blev stemplet som ”yderst kritisable” af Revisionsudvalget.