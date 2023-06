Siumut Sisimiut: Tidligere bestyrelsesmedlem tiltalt for at have taget fra kassen

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 28. juni 2023 - 07:49

Et tidligere bestyrelsesmedlem i Siumuts lokalforening i Sisimiut risikerer anbringelse i anstalten i fire måneder for mandatsvig.

Vedkommende har angiveligt overført i alt 129.127,53 kroner fra lokalforeningens konto til eget brug.

Vedkommende er tiltalt ”for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved misbrug af en for denne givet fuldmagt til at administrere Siumut lokalforening i Sisimiuts økonomiske midler”, lyder det i anklageskriftet.

Uvist hvornår sagen fortsætter

Sagen er startet i Qeqqata Kredsret sidste uge, men fortsættelsen er udsat til et andet tidspunkt oplyser kredsretten. Anklagemyndigheden oplyser, at grunden til udsættelsen er, at et vidne der var indkaldt med kort varsel var hindret i at komme til retten, og at sagen vil blive berammet igen efter sommeren.

Tidligere formand for lokalforeningen, nuværende formand for partiet, Erik Jensen bekræfter, at der er en verserende sag om en tidligere bestyrelsesmedlem, og henviser til den nuværende formand for lokalforeningen.

Siumut Sisimiuts formand, Evelyn M. Frederiksen oplyser dog, at hun ikke vil kommentere på verserende personsager.

Overført til fem konti

I anklageskriftet er det oplyst, at den tiltalte har givet penge fra lokalforeningens kasse til sine familiemedlemmer. Beløbet løber sig op på 129.127,53 kroner.

Ifølge anklageskriftet har den tiltalte overført penge til sig selv og fire andre personer i en periode på omkring to år.

Anklagerens påstand i sagen er udover en anbringelse i anstalt i fire måneder, også et krav om erstatning på 129.127, 53 kroner til lokalforeningen Siumut Sisimiut.