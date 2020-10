Siumut Sermersooq: Svært at skaffe informationer

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 19. oktober 2020 - 15:01

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med budgetforhandlinger til næste år.

Medlem af kommunalbestyrelsen, Peter Davidsen, der også er Siumut Sermersooqs gruppeformand, retter skarp kritik mod flertallet i kommunalbestyrelsen, i forbindelse med forhandlingerne mellem partierne.

- For eksempel stiger vedholdligelse af boliger med omkring 15 millioner kroner i de kommende år, dog er det ikke blevet beskrevet, hvorfor der vil ske stigning på dette område. Vi har ikke engang fået lov til at stille spørgsmål til embedsmændene i førstebehandlingen. Men flertallet i kommunalbestyrelsen henviste forslaget til andenbehandlingen, uden at vi fik informationer, hvordan tingene hænger sammen, siger han til Sermitsiaq.AG.

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) forstår ikke kritikken fra Peter Davidsen.

- Embedsværket deltog ved førstebehandlingen, hvor økonomidirektøren fremlagde den nuværende situation. Da vi kom til punktet, deltog Peter Davidsen ikke længere i mødet, nok på grund af sit arbejde. Der har altså været mulighed for at stille spørgsmål omkring økonomien, siger borgmesteren.

Alt for lukket

Siumuts gruppeformand kritiserer den måde, der bliver ført møder på.

- Det er alt for lukket, borgerne har ikke mulighed for at følge med i, hvad der sker. Det er ærgerligt, for mange borgere er interesserede i, hvordan det står til med budgettet. I budgetforhandlingerne får vi mulighed for at spørge embedsmændene i kommunen, hvordan tingene hænger sammen, men her får borgerne ikke mulighed for at følge med, og det er for dårligt, siger han.

Charlotte Ludvigsen påpeger, at alle oplysninger er tilgængelige.

- De politiske ønsker fremlægges som det første, og der er sket ændring siden jeg blev borgmester. Før jeg kom i posten kom fremlæggelserne som sidst under andenbehandlingerne af budgetforhandlingerne. Den nye fremgangsmåde er også blevet godkendt af Siumut, fremhæver hun.

Forhandligerne er stadig i gang

Derfor har hun svært ved at genkende kritikken.

- Vi har også haft temadag før kommunalbestyrelsesmødet, med deltagelse fra direktørerne af de forskellige områder. Her havde kommunalbestyrelsesmedlemmerne ligeledes mulighed for at stille spørgsmål. Al information blive også lagt på kommunens hjemmeside, så borgerne kan følge med, hvad der sker. Men der sker jo forhandlinger bag lukkede døre, og når forhandlingerne er færdige, bliver budgetforliget fremlagt. Processen er stadig i gang, forhandlingerne foregår jo stadigvæk, lyder det fra borgmester Charlotte Ludvigsen.