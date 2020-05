Siumut vil samle partier om nye rejseregler

Merete Lindstrøm Onsdag, 13. maj 2020 - 10:09

Turist erhvervet er presset af coronakrisen, og det ser ikke umiddelbart ud til, at årets turistsæson står til at redde. Visit Greenland og flere af landets borgmestre har allerede udtrykt ønske om at ændre i lovgivningen, så man kan benytte sin feriefrirejser til at opleve Grønland frem for at købe flybilletter til Danmark og videre ud i verden.

Det vil Siumut gerne bakke op om, og de håber at få resten af Inatsisartut med, når emnet skal debatteres på forårssamlingen, der begynder d. 15. maj.

Regn på tør jord

- Vi skal ikke glemme, at selv om feriefrirejser ofte bliver benyttet til at rejse ud af landet, kan de også benyttes til at rejse herhjemme. De penge vil falde som regn på tør jord. Vi må her huske på, at der er en del mennesker her i landet, der arbejder med turismen og beslægtede erhverv, som nu er gjort nærmest arbejdsløse, fordi der ikke længere ankommer turister udefra, lyder det i begrundelsen for den ønskede forespørgselsdebat.

Ud over ønsket om opbakning fra de andre partier i Inatsisartut, så sender Siumut en opfordring til borgerne.

Vil gavne lokalsamfund

- Der er indgået overenskomster med forbundene om, at arbejdere og funktionærer hvert år skal have muligheden for at afholde feriefrirejser som en del af deres ansættelsesaftale. Efter at grænserne er lukkede på grund af smittefare, er det mange, som nu er ved at ændre deres ferieplaner. Vi vil fra Siumut opfordre til, at befolkningen i den forbindelse overvejer at benytte muligheden til at rejse rundt i vores smukke land.

-Vi vil fra Siumut støtte borgmestrene herhjemme i deres opfordring til folk om, at man i højere grad rejser herhjemme. Indenrigsrejser vil gavne de forskellige lokalsamfund. Med dette debatoplæg rækker vi hånden ud til samtlige partier i håb om et samarbejde derom, slutter de.