Siumut Qeqertalik kræver vurdering af service til bygderne

Tirsdag, 21. februar 2023 - 17:45

Siumutgruppen i Kommune Qeqertalik er ikke tilfreds med den måde, Kommune Qeqertalik nu har udvidet bygdebestyrelsernes muligheder for kontakt til hovedkontoret i deres arbejde.

Tiltaget er i det hele fint nok. Men inddragelsen af bygdebestyrelserne mangler, og beslutninger er taget henover hovedet på bygdebestyrelsen, mener Siumutgruppen i kommunalbestyrelsen.

Det oplyser Siumutgruppens formand, Aqqa Samuelsen til Sermitsiaq.AG.

- Bygdebestyrelserne er ikke inddraget i den nye strukturering af arbejdet for bygderne. Det er ærgerligt, siger Aqqa Samuelsen.

Fra nytåret har bygdebestyrelserne fået både mail-adresser og Ipads, der skal bruges i deres politiske arbejde. Samtidig har borgmester Ane Hansen (IA) forklaret overfor Sermitsiaq.AG, at bygdebestyrelserne nu har en kontaktperson i hovedkontoret mens sekretariatsleder i kommunen skal holde månedlige møder med bygdebestyrelserne.

Bygdebestyrelser skal komme på banen

Ikke desto mindre mener Siumutgruppen i Kommune Qeqertalik, at der er behov for en vurdering af niveauet for kommunens service til bygderne.

Derfor har Siumutgruppen fremsat et forslag om at vurdere serviceniveauet for bygder i Kommune Qeqertalik. Forslaget skal drøftes til kommunalbestyrelsens møde den 28. februar, hvor også omstrukturering af kommunens udvalg skal andenbehandles.

- Hvis der skal ske en omstrukturering af servicen til bygdebestyrelsen, så skal det være bygdebestyrelsen selv der kommer med forslag til forbedringer. Hvis den administrative service til bygdebestyrelsen skal ændres, så er det også bygdebestyrelsens ønsker vi skal høre, begrunder Siumutgruppen i deres forslag.